78-jarige vrouw uit wagen bevrijd na zware botsing op Staatsbaan Jelle Houwen

06 juni 2019

11u23 0 Kortemark Op de Staatsbaan (N35) in Kortemark kwam het donderdagochtend om 8 uur tot een zware botsing waarbij een 78-jarige vrouw gewond raakte.

Het ongeval gebeurde net over de brug tussen Kortemark en Handzame voor de Jan Mioenstraat. Volgens de politie verleende de 78-jarige vrouw in haar Toyota Yaris geen voorrang toen ze de Staatsbaan kwam opgereden. Ze kwam daar in botsing met een 21-jarige jongeman uit Kortemark in zijn Opel Astra. Er volgde een zware klap en beide wagens kwamen tot stilstand op het andere rijvak waarbij de Toyota bijna in de graskant terecht kwam. De 78-jarige R.H. raakte bij het ongeval gewond en moest door de brandweer bevrijd worden uit haar wagen. De vrouw zat evenwel niet gekneld maar werd door de brandweer geholpen. Ze werd met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De 21-jarige B.A. bleef ongedeerd. Door het ongeval was er een tijdlang verkeershinder op de Staatsbaan. Het verkeer richting Handzame kon het ongeluk nog passeren maar wie richting Kortemark reed moest een omleiding volgen via de Amersveldestraat. De wagens werden getakeld en zijn wellicht rijp voor de schroothoop.