5 jaar cel en 7 jaar rijverbod voor dronken doodrijder Charlotte (18): “Hij was een moordwapen op de weg” Mathias Mariën

20 maart 2020

10u10 30 Kortemark De 38-jarige man die in september vorig jaar in dronken toestand en aan waanzinnig hoge snelheid frontaal inreed op de wagen van Charlotte Gysel (18), is in de Brugse politierechtbank veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 2 jaar met uitstel, 7 jaar rijverbod en 3 jaar alcoholslot. “Hij was een moordwapen op de weg", getuigden de ouders van de jonge vrouw al tijdens het proces.

Met 2,39 promille alcohol, of zo’n zeven glazen te veel, in zijn bloed stapte Andriy P. (38) op 27 september vorig jaar in zijn zware pick-up. Waarom de man die vrijdagavond laat nog in zijn wagen stapte, kan hij zich niet meer herinneren. De gevolgen van zijn daden waren wel loodzwaar. De Oekraïner reed langs de Koekelarestraat in Edewalle, een gehucht bij Kortemark, frontaal in op de kleine personenwagen van Charlotte Gysel (18). De jonge vrouw uit Koekelare was na een avondje werken op weg naar haar vriend en had geen schijn van kans. “De beklaagde was aan het spookrijden met 110 à 125 per uur op een plaats waar 50 is toegelaten. Een echte monstersnelheid”, zei het Openbaar Ministerie tijdens de vorige zitting. De impact van de crash was dan ook enorm.

Strenge straf

De procureur sprak tijdens het proces harde taal over de doodrijder en hekelde het gebrek aan schuldinzicht bij de man. Er werd dan ook een zéér strenge straf gevorderd. Vrijdagochtend kreeg de beklaagde, die nog steeds in een rolstoel zit, zijn straf te horen. De Brugse politierechter veroordeelde hem tot een gevangenisstraf van 5 jaar, waarvan 2 jaar met uitstel, 7 jaar rijverbod en 3 jaar alcoholslot. Voor de ouders van Charlotte is het een opluchting dat het proces eindelijk achter de rug is. Zij lieten eerder al verstaan dat ze pas na het proces kunnen beginnen rouwen.

Moordwapen op de weg

Tijdens het proces richtten de ouders van Charlotte zich sereen tot de rechtbank. “We willen nogmaals benadrukken dat alcohol en rijden echt niet samen gaan”, sprak de moeder. “Welke straf moet je geven? Dat weten wij niet. We willen vooral tonen aan de maatschappij wat je kan veroorzaken als je dronken achter het stuur kruipt. We zijn onze dochter kwijt. Dat doet heel veel pijn. In onze ogen was hij een moordwapen op de weg.” De doodrijder zelf probeerde zich te excuseren, maar dat maakte weinig indruk. Zeker toen hij als afsluiter zei dat hij die avond eigenlijk niet zoveel had gedronken.