21 biggen gered uit aalput Bart Boterman

12 oktober 2019

17u58 2 Kortemark Het dierenredteam van Brandweer Westhoek heeft zaterdagmiddag 21 biggen van de dood gered op een landbouwbedrijf in de Ieperstraat in Kortemark. De dieren waren door de roosters van een stal gezakt en zaten in de drek.

Volgens Kristof Louagie, woordvoerder Brandweer Westhoek, ging het om biggen van zo'n 60 kilo. De pompiers hadden tot drie uur werk om alle dieren op het droge te trekken met behulp van loopplanken en takels. Uiteindelijk overleefden alle dieren het. Nadien restte nog de schoonmaak van het brandweermateriaal en -kledij. Eerder op de dag was het dierenredteam bezig met een koe uit de gracht te halen in de Eikhoekstraat in Vleteren.