101 jaar oude schuur uitgebrand, huis dat te koop staat gevrijwaard Jelle Houwen

06 juli 2019

In de Kronevoordestraat in Handzame brandde zaterdag een 101 jaar oude schuur uit. Het vuur ontstond in een oude hoeve in een smalle landweg vlak bij de spoorwegovergang in Handzame. De oude hoeve zelf ligt een stuk inwaarts en is volledig verscholen tussen de bomen. Sinds maart woont er niemand meer in de hoeve maar het waren de ex-bewoners zelf die het vuur opmerkten. “Sinds maart zijn wij verhuisd naar Kortemark zelf en staat de woning te koop”, zeggen de bewoners. “We komen echter nog regelmatig terug om onderhoudswerken op te knappen, ook in de tuin. Toen we aankwamen zagen we dat de schuur in lichterlaaie stond en belden we de brandweer. In de schuur zelf stonden nog een oude wasmachine en droogkast en wat oud speelgoed van de kinderen. De volledige schuur is verwoest maar we vermoedden dat een koper van ons eigendom die allicht toch had plat gegooid omdat ze al wat bouwvallig was. We mogen ons wel gelukkig prijzen dat het woonhuis vlakbij gevrijwaard werd. En dat we de brand al bij al tijdig opmerkten, want er staan rondom bomen en als er hier niemand was geweest was het wellicht uitgemond in een nog veel grotere brand. Het doet wel pijn om dit te zien, want onze grootouders bouwden zelf alles op in 1918 waarna het van generatie op generatie overging.” De brandweer moest de rest van het uitgebrande dak naar beneden halen en opgebrand materiaal uit de schuur halen. De oorzaak is onbekend maar is accidenteel.