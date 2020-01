‘Zorgstraat’ in Margareta-Maria Instituut bundelt de krachten voor zorg en leerlingbegeleiding Timmy Van Assche

07 januari 2020

09u56 2 Kortemark In het Margareta-Maria Instituut, kortweg MMI, werd een zogenaamde Zorgstraat officieel ingewijd. Daarbij bundelt de school alle krachten op vlak van zorg met een plekje voor het team leerzorg, de leerlingenbegeleiding, leerbegeleiding, CLB en partners.

Het nieuwe stekje van Team Zorg werd plechtig geopend door burgemeester Karolien Damman (CD&V) en schepenen Christine Logghe (CD&V), Rik Waeyaert (CD&V), Lynn Vermote (Open Vld) en onderwijsschepen Stefaan Vercooren (Open Vld). “Onze Zorgstraat bundelt alle krachten van onze school op vlak van zorg. Met de centralisatie van alle partners in zorg op onze school proberen we onze leerlingen en ouders nog beter te helpen en te begeleiden”, zeggen Els Vancoillie van Team Zorg en directeur Koen Cornette. “Sommige leerlingen hebben wat extra zorg nodig om verschillende redenen; een moeilijke persoonlijke periode, problemen thuis, een leer- of ontwikkelingsstoornis, of niet goed weten hoe je precies moet studeren. Het Team Zorg probeert op die specifieke zorgvragen een antwoord te bieden. Personeelsleden van de school binnen dit team en ondersteunende diensten gaan hier dieper op in. Het letterlijk samenbrengen van verschillende personen die zorg bieden, is nu een feit met de Zorgstraat. De samenwerking wordt bevorderd met het oog op begeleiding en oplossing van problemen." De school in de Handzamestraat 18 heeft voor dit project (archief)lokalen omgetoverd tot flexibele ruimtes waar zowel overlegmomenten, gesprekken en werksessies gehouden kunnen worden.