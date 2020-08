“Zelfs in tijden van oorlog zullen mensen blijven vreemdgaan”: daghotelletjes herleven in het coronatijdperk

Kortemark

“Discretie en flexibiliteit: dat zijn de twee sleutelwoorden in onze business. Op elk moment van de dag moet je een kamer ter beschikking hebben. Want zelfs in tijden van oorlog gaan mensen vreemd.” Peter Bouckaert - een vleeshandelaar nota bene - knipoogt als we hem bellen. Daghotelletjes beleven opnieuw gouden tijden na de lockdown en dat wilden we wel eens van nabij bekijken. Welkom in de wereld van minnaars en minnaressen. Wil je de volledige reeks lezen over seks en intimiteit tijdens deze coronazomer, klik dan hier