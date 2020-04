‘Modern meetje’ Mariette Willaert maakt opwachting in Gert Late Night: “Videobellen met James Cook vanuit mijn bed” Timmy Van Assche

12 april 2020

15u55 0 Kortemark Komende week krijgen Gert Verhulst en James Cooke opvallend (digitaal) bezoek. Het duo ging op zoek naar hoogbejaarde mensen die zich tijdens de coronacrisis creatief moeten bezighouden. De kleinkinderen van Mariette kregen lucht van de oproep en schreven hun oma in. “ Mariette wordt straks 90 jaar, maar laat zich gelden als een heel moderne oma, mét laptop, gsm en tablet”, vertelt kleindochter Hannelore.

Het Vier-programma Gert Late Night ging op zoek naar Vlamingen op leeftijd die zich in deze coronatijden op alternatieve wijze weten bezig te houden. Via kleindochter Hannelore Ostyn kwamen de programmamakers bij Mariette Willaert uit deelgemeente Werken uit. “Mijn moderne ‘meetie’ wordt 90 jaar in juni”, vertelt Hannelore. “Ze woont nog steeds thuis en behalve poetsen, doet ze alles zelf. Ze heeft een gsm en laptop, maar is bovenal een heel sociale dame, die elk feestje - van aperitief tot barbecue - met veel enthousiasme meepikt. Niets slaat ze af. Ze rijdt zelfs nog rond met de wagen - weliswaar enkel in de streek van Kortemark - om boodschappen te doen.” Maar de coronacrisis legde de immer actieve oma beperkingen op. “We hebben haar uitgelegd dat ze nu écht wel moet thuisblijven, omdat ze tot de categorie behoort die heel erg kwetsbaar is”, vervolgt Hannelore. “Ze volgt de instructies van viroloog Marc Van Ranst zeer goed op. Vorige week kende Mariette evenwel een dipje. ‘Corona blijft maar duren en de dagen lijken zo lang’, vertelde ze. Dat was niet leuk om horen, waarop we die verveling wilden wegnemen. Ook al heeft ze een laptop en gsm, toch gaven we haar een iPad om zo makkelijker via Facebook Messenger te kunnen bellen. Maar vooral: we stelden we een weekplan samen met zeven uitdagingen.”

Leute

En zo heeft Mariette het plots druk. “Meetie moet de zeven weekopdrachten tot een goed einde brengen: een kruiswoordraadsel invullen en puzzel leggen, een kaartenhuis maken en popcorn bereiden tot zelfs een toverkunstje uitvoeren. Alle instructies gaven we uitgeschreven mee. Via een Messenger moet ze ons het resultaat via een video tonen. We hebben al zoveel gelachen en ‘leute’ gehad, vooral toen oma haar tablet moest draaien om bijvoorbeeld het eindresultaat van het kaartenhuisje te tonen. (lacht) Pas om 22.45 uur lukte het haar om drie etages hoog te gaan en belde ze me laat op de avond op om het resultaat te tonen. Kijk, met een passage op Gert Late Night willen we haar nu verrassen voor alle inspanningen.”

Oude spelkaarten

Mariette is duidelijk verrast met haar passage op televisie en schrikt ervan als ook wij haar contacteren voor een reactie. “Allee zeg, kom ik nu ook in de krant”, lacht oma. “Deelnemen aan Gert Late Night was een leuke ervaring. Hiervoor moest ik bellen met James Cooke vanuit mijn bed. Daar lagen we dan, gezellig te babbelen via een ‘videocall’. Ja, ik heb me zeker geamuseerd met de opdrachten van de kinderen. Da’s nog niet zo gemakkelijk, hoor, een kaartenhuisje van drie verdiepingen maken. Je moet er oude spelkaarten voor gebruiken, die blijven makkelijker staan. Ach, ik heb geen schrik van het coronavirus, maar ik let wel goed op. Behalve die opdrachten, geniet ik van de rust in de tuin en er is wel wat passage. En in de tuin zit ook nog een duif op haar nest te broeden, dus straks hebben we er nog een ‘kleine’ bij", besluit de sympathieke dame. Gert Late Night is van maandag tot en met donderdag te zien op Vier vanaf 21.20 uur.