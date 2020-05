‘Kortemark Verbeeldt’ telt nu al meer dan 7.000 opvallende historische foto’s Timmy Van Assche

27 mei 2020

19u37 1 Kortemark Met een foto van de vroegere strijkklas in het Margareta-Maria-Instituut in Kortemark heeft de vrijwilligerswerking van ‘Kortemark Verbeeldt’ de kaap van de 7.000 geposte beelden gerond. Kortemark Verbeeldt bestaat intussen acht jaar en kan rekenen op de trouwe hulp van twaalf enthousiaste en door het verleden gebeten vrijwilligers, onder leiding van de gemeentelijke cultuurdienst.

Maandelijks is er een bijeenkomst om de verschillende initiatieven van de vrijwilligers voor te bereiden en uit te werken. Dat gaat van tentoonstellingen uitwerken en opbouwen over het helpen met praktische moeilijkheden bij het scannen en beschrijven, tot tips om bepaalde informatie te kunnen inwinnen. De coronacrisis zette het fysieke vergaderen tijdelijk on hold, maar dat hield de vrijwilligers niet tegen om de beeldbank verder aan te vullen. “Af en toe wordt er rond bepaalde thema’s gewerkt, waarbij de medewerkers dan naarstig op zoek gaan naar passende thema’s. Voor de tentoonstelling van dit jaar werd gekozen om het charmante dorp Werken in de kijker te plaatsen. Over dit initiatief wordt later uitgebreid gecommuniceerd”, laten Kortemark Verbeeldt en cultuurfunctionaris Simon Aneca weten.

Strijkklas

Het verhaal achter de opgedoken foto dan. “De 7.000ste foto is er eentje van de vroegere strijkklas van het Margareta-Maria-Instituut. Het strijken gebeurde meestal met drie aan een tafel. Niet iedere leerlinge had een elektrisch strijkijzer. Op de kast aan het venster staan de opwarmingstoestellen, om de niet-elektrische strijkijzers op te warmen. Deze toestellen waren verbonden aan de gasleidingen, die vooraf aangestoken werden. Het strijkijzer werd daarop geplaatst om op te warmen. Op deze strijkijzers stond ook geen thermostaat, wat gevaarlijk was om je aan te verbranden en ook om het te strijken voorwerp niet te verschroeien.”

Servet

Op het bord staat in schoonschrift de volgorde van het strijken van een servet. “Iedereen had een meetlat liggen, het moest op de juiste maat gevouwen worden. Na de kookwas werden veel stukken zoals zakdoeken, servetten, keukenhanddoeken en witte manshemden in stijfsel gedompeld en opnieuw gedroogd. Vooraleer je deze gesteven stukken wilde strijken, moesten ze eerst gedampt worden. Met water besprenkelen en oprollen, zodat het stuk gelijkmatig vochtig was. Bij elke leerling staat een kommetje water op tafel. Wie een valse plooi streek, moest dit opnieuw nat maken en de plooi eruit strijken.”

