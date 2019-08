‘Kortemark Rinkelt’ gaat al voor derde keer van start Timmy Van Assche

28 augustus 2019

14u04 0 Kortemark Op 1 september gaat de derde editie van de lokale fietspromotiecampagne ‘Kortemark Rinkelt’ van start. De campagne loopt tot en met 30 september.

In 2017 besloten de diensten lokale economie, communicatie en milieu een fietspromotiecampagne op lokaal niveau te organiseren. “Dit werd enthousiast onthaald door zowel onze lokale handelaars als de deelnemende bevolking. Kortemarkse ondernemers die mee hun schouders onder dit initiatief willen zetten, kunnen zich nog tot eind augustus inschrijven bij de dienst lokale economie”, zegt campagneverantwoordelijke Sofie Desmet.

Het concept van Kortemark Rinkelt is eenvoudig: wie met de fiets gaat winkelen bij één van de deelnemende handelszaken ontvangt een spaarkaart. Per sportief winkelbezoek win je een sticker. Na zes winkelbezoeken heb je een volle spaarkaart. Je dient de ingevulde spaarkaart in bij een handelaar of in het gemeentehuis en dan ben je kanshebber om een fiets ter waarde van 825 euro te winnen of één van de waardebonnen geschonken door de gemeente. De prijsuitreiking met receptie aangeboden door het gemeentebestuur vindt in oktober plaats. Alle info: www.kortemark.be/kortemarkrinkelt.