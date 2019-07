‘Kortemark komt op tegen kanker’ sluit met nieuw record af Timmy Van Assche

02 juli 2019

16u41 0 Kortemark Met 139.887 euro heeft de Kortemarse werkgroep voor Kom op Tegen Kanker een nieuw record gevestigd. Dat is zowat 20.000 euro meer dan twee jaar terug. Dat laat Paul Roussel van de werkgroep weten.

Afgelopen weekend nog was er de twaalfde keer de plaatselijke toogmarathon af. Maar de afgelopen jaren waren er ook fiets- en loopacties, animatie, eetfestijnen en kunstveiling. “Het werd opnieuw een warm, heel warm maar gezellig volksfeest op de markt van Kortemark”, zegt Roussel. “De Kortemarkse werkgroep KOTK is dan ook heel blij dat er terug iets losgemaakt werd bij de lokale bevolking en ver daarbuiten. Vechten tegen kanker is een blijvende noodzaak en we blijven erin geloven. Zo’n actie wordt gesteund en gedragen door heel veel gedreven mensen, de vele plaatselijke verenigingen, het gemeentebestuur, de pers, sponsors en de vele mensen die de actie een warm hart toedragen. Bij KOTK in Brussel weten ze Kortemark nu al heel goed liggen. Kortemark werd opnieuw met een extra stip op de Kom Op-kaart gezet.” Alle info: www.kortemarkkomtop.be en kortemark.komtop@gmail.com.