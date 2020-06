“Ik zou de plaats van Charlotte willen innemen”: doodrijder van jonge vrouw (18) biedt in beroep verontschuldigingen aan bij nabestaanden

Kortemark

“Ik zou de plaats van Charlotte willen innemen.” De dronken Oekraïner die vorig jaar Charlotte Gysel (18) doodreed in Kortemark, heeft in beroep zijn verontschuldigingen aangeboden bij de nabestaanden. Het parket vraagt de rechtbank om hem 5 jaar effectief op te leggen, in plaats van een deel met uitstel. De ouders van Charlotte willen vooral dat de dood van hun dochter niet voor niets geweest is.