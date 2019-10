“Ik had beter kanker gehad”: oppositieraadslid leest brief van overleden vrouw voor, collega-raadslid verlaat zaal in tranen Timmy Van Assche

22 oktober 2019

18u19 0 Kortemark De gemeenteraad van maandagavond verliep in mineur. Tijdens de publieke vragenronde las Mark Pollentier (N-VA) een brief voor namens zijn betreurde echtgenote, die de strijd tegen multiple sclerose verloor. Daarin een zeer pijnlijke passage: ‘Ik had beter kanker gehad, dan zou ik beter geholpen worden.” En laat nu net een collega-raadslid de strijd tegen kanker te voeren.

Even schetsen. Begin oktober liet Ilse Ostyn op 49-jarige leeftijd het leven. Twintig jaar streed de vrouw tegen multiple sclerose (MS), de afgelopen dertien jaar was ze aan de rolstoel gekluisterd en leed ze chronische pijn. De gemeenteraad hield vlak voor de zitting een minuut stilte. Haar echtgenoot, oppositieraadslid Mark Pollentier (N-VA), haalde tijdens het publieke vragenuurtje een brief boven. “Deze brief heeft Ilse opgesteld”, zei Pollentier. Wat volgde was een betoog waarin het raadslid de pijn van zijn overleden eega beschreef vanuit haar standpunt. Maar met de brief schoot Pollentier met scherp. “Bedankt voor de seconden stilte, maar waar was u al die jaren? Een gemeentelijke thuiszorgpremie voor mij (Ilse dus, red.) en lotgenoten werd gevraagd maar afgewezen: hoezo, enkel voor 65-plussers? Er is nog steeds geen toilet op de markt dat toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Ook bij de CM, waar we nochtans ons hele leven lid van zijn, of bij Samana kregen we geen ondersteuning. En als erkend palliatief patiënt kreeg ik geen steun bij de gekende thuiszorg-vzw Groot-Kortemark. ‘Enkel voor kankerpatiënten’, kregen we te horen.” Daarna volgde een hallucinante passage. “Ik had misschien beter kanker gehad, ja, dan zou ik beter geholpen worden. Gratis voetverzorging, bakken begrip en zelfs palliatieve sedatie.”

“Weinig tact”

Verontwaardiging in de zaal. Een collega-raadslid van de meerderheid kon haar oren niet geloven en verliet in tranen de zitting. Wat blijkt: de politica in kwestie moet zelf de strijd tegen kanker aangaan. Moedig keerde het raadslid even later wel terug naar de zitting, maar het kwaad was geschied. Een tussenkomst van de gemeenteraadsvoorzitter zou niet misplaatst geweest zijn, maar bleef uit. Pollentier werden “een gebrek aan tact” en “politieke spelletjes” verweten.

Geëxcuseerd

Mark Pollentier schrok zelf van de heisa. “Ik wist echt niet dat een collega-raadslid met kanker kampte. Na de zitting heb ik me uitvoerig bij haar geëxcuseerd. Natuurlijk was dit geen persoonlijke aanval. Ik weet wat ze meemaakt en wens haar veel sterkte. De brief heeft Ilse samen met mij opgemaakt, als noodkreet. De tekst voorlezen deed ik niet voor mezelf, maar voor mijn vrouw. Moet ik het dan voorlezen als Ilse vergeten is, twee of drie jaar of nog veel later? Met het betoog willen we de gebrekkige hulpverlening voor chronisch zieken, zoals Ilse en lotgenoten, aankaarten. Dat er verontwaardiging was, toont volgens mij net aan dat er een punt werd gemaakt.”