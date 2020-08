“Doe’t Voe Mie”: Meneer J en Meester D lanceren nieuw nummer om ouders te herinneren aan de coronaregels aan de schoolpoort Leen Belpaeme

31 augustus 2020

12u38 0 Kortemark Aan de verschillende schoolpoorten in Kortemark zal er dinsdag 1 september een opvallend lied weerklinken. Op de tonen van ‘Dance Monkey’ bezingen Meneer J en Meester D, speciaal voor de start van het schooljaar nog eens de coronamaatregelen. Je moet een mondje West-Vlaams spreken om het duo te begrijpen, maar ze hebben er alvast een echte oorwurm van gemaakt.

De eerste schooldag is niet alleen voor leerkrachten en kinderen een beetje stressen. Ook voor de ouders is het die vertrouwde routine terug proberen te vinden en velen onder ons zullen zich, met één oog op de klok, door het huis en door het verkeer haasten. Rugzakken en/of boekentassen mee? Een stuk fruit? Een drankje? Een meetlat, een balpen, die nieuwe pennenzak? Herkenbare taferelen, maar in die plotse drukte mag ook het mondmasker niet worden vergeten.

Dat is nodig wanneer je de kinderen aan de schoolpoort afzet, waar je trouwens ook anderhalve meter afstand moet houden van de andere ouders. Om ouders niet gewoon op de vingers te tikken, maar ze ludiek aan de maatregelen te herinneren, werd een nieuw nummer van Jeffrey Dael en Dries Uyttenhove, ondertussen ook gekend als Meneer J & Meester D, gelanceerd. Al de hele coronaperiode maken beide leerkracht - die zelf in Kortemarkse scholen les geven - grappige West-Vlaamse herwerkingen van klassiekers, opgehangen aan de actualiteit van het moment. De twee werden nu ingeschakeld om de gigantische oorwurm ‘Dancy Monkey’ van Tones And I onder handen te nemen, met ‘Doe’t Voe Mie’ als resultaat.