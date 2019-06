‘De Oude Pastorietuin’ opent haar deuren: sociaal contact, korte keten en ecologie staan centraal Timmy Van Assche

16 juni 2019

20u23 0 Kortemark Op de hoek van de Stationsstraat en de Pastoor Blanckestraat opende de tuin van de voormalige pastoriewoning haar deuren. Er staan onder meer fruitbomen, er werd een moestuin aangelegd, maar je kan er ook gewoonweg genieten van de rust in het centrum van de gemeente.

‘De Oude Pastorietuin’ is een samentuin - een tuin waarin mensen samen ecologisch tuinieren - vol fruit, groenten, kruiden, bomen en bloemen in de tuin van de oude pastorie. Ze wordt onderhouden en ingericht door een groep vrijwilligers uit de buurt, ondersteund door gemeentebestuur Kortemark, het provinciebestuur en VELT. “In de samentuin genieten we van het sociaal contact en leren we over het zelf telen van diverse gewassen. We houden ervan te experimenteren met diverse soorten en we proberen het voortbestaan van de oude fruitsoorten uit de pastorietuin veilig te stellen door te leren enten en te snoeien”, laat milieuschepen Lynn Vermote (Open Vld) weten.

Moestuinen en fruitbomen

In de tuin zijn er momenteel zeven moestuinbedden waarbij wisselteelt wordt toegepast voor het vermijden van plagen en ziektes. Er is een lange bessenwand gebouwd, er is een zone voor de kruiden, er zijn een vijftigtal oude peren- en appelbomen en in de achtertuin is er een vijver en een oude serre van 1903 met twee druivelaars in.

Sociaal contact

Met een subsidie van het provinciebestuur, via Parton2.0, werd heel wat materiaal aangekocht, werden de gronden klaar gemaakt en kan VELT de nodige expertise geven om de moestuin op te starten en de fruitbomen terug in ere te herstellen en te enten. “Dit project gaat over samen aan iets werken, over sociaal contact, over de buren leren kennen, moestuinieren, fruit, lokale voedselproductie, ecologie en nog zoveel meer”, aldus nog Vermote. Voortaan is de tuin elke dag open en kan je er dus van genieten zoals van een openbaar park. Elke ochtend en avond gaat een buur het poortje openen en sluiten. Er worden ook verschillende workshops en praktijklessen georganiseerd. Elke donderdagnamiddag om 14 uur wordt er in de tuin gewerkt samen met de mensen van de Stationshub De Stoasje en elke eerste zondag van de maand steekt de vrijwilligersgroep samen de handen uit de mouwen van 9 tot 12 uur. De gemeente zorgt steeds voor een drankje en een versnapering. In de toekomst zou een kamerplantproject worden opgestart waar je planten kan ruilen of stekjes kan uitwisselen. Ook een zadenruilkast zit in de pijplijn. Meer info: eva.vanhuyse@kortemark.be.