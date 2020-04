‘Blij dat je in mijn team zit’: gemeentelijke sportdienst deelt gratis T-shirts uit Timmy Van Assche

24 april 2020

15u28 0 Kortemark De gemeentelijke sportdienst van Kortemark liet T-shirts bedrukken in de nieuwe huisstijl en met baseline ‘Blij dat je in mijn team zit’. Heel wat van die leuke hebbedingen zoeken momenteel nog een nieuwe eigenaar. Er zijn verschillende manieren om er eentje te bemachtigen.

Kortemark sleepte voor het derde jaar op rij de #SportersBelevenMeer-award van Sport Vlaanderen in de wacht. “Dat danken we uiteraard ook voor een stuk aan de Kortemarkse bevolking die best wel in grote getale aan sport doet. Om nog meer inwoners aan het sporten of het bewegen te krijgen, lanceert de sportdienst nu een wedstrijd waarbij plaatselijke sporters als ambassadeurs en ambassadrices fungeren”, laat sportschepen Stefaan Vercooren (Open Vld) weten. Wie zijn of haar mooiste sport- en bewegingsfoto’s of –video post op de sociale media, met de hashtags #sportersbelevenmeer en #KortemarkSport, maakt kans op zo’n T-shirt. “Hopelijk kan elke post ook weer andere sporters inspireren om hun sportbeleving te delen of nog anderen aanzetten tot sporten.” Ook wie sinds 2019 aan minstens twee loopwedstrijden deelnam – ongeacht waar die werden gelopen – mag zich aan zo’n t-shirt verwachten. Sportievelingen in dat geval mogen hiervoor een mailtje sturen naar sport@kortemark.be of de sportdienst contacteren op 051/56.61.08 en via Facebook.

Strava

“Naast deze initiatieven zitten er nog meer acties in de pipeline rond de campagne #BlijDatJeInMijnTeamZit”, zegt sportfunctionaris Dieter Cappelle. “Zo willen we alle gebruikers van Strava uit Groot-Kortemark graag in één Kortemarks Strava-team bundelen, zodat we elkaar met zijn allen sportief kunnen uitdagen. We zullen de plaatselijke sportverenigingen ook oproepen om filmpjes te maken voor hun leden en/of inwoners te laten blijven bewegen. Als ze de hashtags #KortemarkSport en #sportersbelevenmeer gebruiken wanneer ze dit op de sociale media posten, zullen we ze (gespreid) promoten op de Facebookpagina van de Kortemarkse Sportdienst.” Tot slot: de leuze ‘Blij dat je in mijn team zit’ zullen aandachtige lezers zeker herkennen uit de komische succesreeks Het Eiland.