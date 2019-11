“Alweer zwarte bladzijde voor verkeersveiligheid” Politiezone reageert na reeks ongevallen onder invloed van alcohol Mathias Mariën

03 november 2019

13u09 0 Kortemark De politiezone Polder heeft afgelopen weekend verschillende bestuurders betrapt die onder invloed van alcohol reden en daarbij een verkeersongeval veroorzaakten. “Het verlengde weekend van 1 november schrijft zo alweer een zwarte bladzijde toe aan de verkeersveiligheid in onze politiezone waar onze mensen op het terrein hard blijven werken om iedereen veilig op de weg te houden”, klinkt het.

Zaterdagavond omstreeks 18 uur reed een 49-jarige bestuurder twee tegenliggers aan langs de Werkenstraat in Kortemark. De veertiger week van zijn rijvak af een reed de beide bestuurders aan in de linkerflank. Uit nazicht bleek de man 1,82 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Zijn rijbewijs werd meteen voor 15 dagen ingetrokken.

Zondagmorgen even na 1 uur controleerde de politie een 44-jarige man in de Werkenstraat in Koekelare. Ook hij legde een positieve ademtest af en had 1,31 promille in zijn bloed. Zijn rijbewijs werd voor 6 uur ingehouden. Amper een kwartier later gebeurde langs de Heernisse in Diksmuide een ongeval. Een 27-jarige Pool reed er tegen hekkens en pleegde vervolgens vluchtmisdrijf. “Dankzij een hulpvaardige getuige konden onze ploegen de man aantreffen”, zegt de politie. De twintiger legde een positieve ademtest af had 1,63 promille in zijn bloed. Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen. Er werd hem een boete opgelegd van 1.260 euro. Opvallend: de man liet zich ophalen door een landgenoot ... die eveneens onder invloed bleek van alcohol. Hij had maar liefst 2,1 promille alcohol in zijn bloed. De politie trok meteen zijn rijbewijs in voor 15 dagen.

Vrijdagnacht werden reeds het rijbewijs van een 28-jarige bestuurder en en 32-jarige bestuurster ingetrokken voor 15 dagen naar aanleiding van het rijden onder invloed van verdovende middelen.

“Het verlengde weekend van 1 november schrijft zo alweer een zwarte bladzijde toe aan de verkeersveiligheid in onze politiezone waar onze mensen op het terrein hard blijven werken om iedereen veilig op de weg te houden”, laat de politiezone Polder weten, die Diksmuide , Kortemark, Koekelare en Houthulst omvat.