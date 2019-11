Koppel betrokken bij uitbating canabisplantage WHW

27 november 2019

18u24 0 Een Albanees koppel riskeert 38 maanden cel voor het telen van cannabis en elektriciteitsdiefstal.Ze baatten een cannabisplantage in Zaventem uit. “We deden dat in opdracht, we waren niet de spilfiguren”, klonk het voor de rechtbank.

De bal . ging aan het rollen toen een gerechtsdeurwaarder een document moest betekenen aan het pand. De begeleidende agenten namen meteen een scherpe cannabisgeur waar en pakten de twee bewoners, een Albanees koppel, op. “In de woning werden 883 cannabisplanten aangetroffen. Daarnaast lag er 286 gram cannabis. Ook stelden de agenten vast dat de elektriciteit werd afgetapt”, aldus het parket. Zelf zagen ze in dat ze niet anders konden dan bekennen. “We deden dit in opdracht van een landgenoot die we op café in Brussel hadden leren kennen”, klonk het tegen de politie,”we moesten enkel zien dat er voldoende water was en dat de cannabis droog bewaard werd.” Volgens het parket speelden de twee meer dan een bijrol. “De buurvrouw heeft enkel hen gezien en er waren maar liefst 186 telefonische contacten met hun opdrachtgever, die niet geïdentificeerd kon worden.” De verdediging vroeg om mildheid, zeker in het geval van de vrouwelijke beklaagde. “In hun cultuur staat de vrouw totaal ten dienste van de man.Dit praat haar niet goed maar ze verdient wel een mildere straf dan haar echtgenoot.” Uitspraak volgende maand.