Exclusief voor abonnees Zoontje betreurde Christophe Lambrechts organiseert kinderfuif voor Belgische Cardiologische Liga: “Zelfs na zijn dood blijft hij mensen verbinden” David Acke

02 december 2019

10u31 1 Kontich Al die jaren bracht de betreurde Christophe Lambrecht zijn luisteraars samen met muziek, en nu treedt zoontje Maurice in zijn voetsporen. Bijna 7 maanden na zijn dood en ruim twee weken voor de Warmste Week organiseerde zijn jongste, amper 5, een kinderfuif ten voordele van de Belgische Cardiologische Liga. “Geen enkele andere papa zijn hart mag plots stoppen met kloppen.”

De speelplaats was ingericht als openluchtbar, er hingen lichtjes omhoog en met gezellige sfeermuziek op de achtergrond werden verse frietjes gebakken. Maar het échte feestje, dat speelde zich gisteren binnen af, in de feestzaal van het Altena Instituut in Kontich. Daar organiseerde Maurice Lambrecht een kinderfuif, niet alleen voor zijn vrienden, maar ook voor die van zijn papa Christophe. De StuBru-presentator overleed op 5 mei van dit jaar na een hartstilstand. Vlaanderen verloor zo een van haar warmste radiostemmen, StuBru haar ‘nonkel’.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 03 dagen 12 uren 07 minuten 04 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode