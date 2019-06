Zomerbar BarBaar opent op 28 juni Marc Ceulemans

05 juni 2019

12u00 0

De gemeente Kontich heeft binnenkort opnieuw een zomerbar. Michiel van café de Wipschutter, Wim van Mokke-bier en Tine van Kapsalon Kwafé slaan de handen in elkaar om de weide aan het Altena-landhuis te laten bruisen.

De bedenkers verzekeren dat de zomerbar met de naam BarBaar een gezellig, kindvriendelijk en hip zomerbar-concept wordt met een sportieve en culturele insteek. De opening is gepland op 28 juni.

“Na een lange zoektocht naar een geschikte locatie in de gemeente zijn we blij dat we kunnen neerstrijken op deze prachtige locatie. In samenwerking met de gemeente Kontich zullen we deze zomer tal van activiteiten organiseren in het Altenapark. Binnenkort kunnen jullie je alvast inschrijven voor BBQ’s, yoga, bootcamp en nog tal van andere evenementen”, klinkt het bij de drie. Wim Van Geyselen van Mokka-bier kwam met het idee op de proppen. Michiel van Café De Wipschutter leerde de knepen van het vak in de vroegere Kontichse zomerbar Kafé Kongé en in Kaffee Allée in Edegem.

Een zomerbar opstarten is trouwens één van de actiepunten van de beleidsnota van het huidig bestuur (N-VA, Open Vld).

Schepen van Jeugd Willem Wevers (N-VA), twijfelde eraan dat het dit jaar zou lukken. Maar door het vinden van initiatiefnemers en een geschikte locatie kwam het project in een stroomversnelling.

“Vier locaties kwamen in aanmerking, maar het werd uiteindelijk Altena, althans voorlopig want het park wordt heraangelegd” geven schepenen Luc Abrams en Karel Van Elshocht (Open Vld) mee.

Iedereen is er dagelijks welkom voor een drankje en een hapje, alle dagen tussen 12 tot 24 uur. Op vrijdag en zaterdag wordt er een uurtje later gesloten. De muziek wordt om 22 uur gedempt en volledig uit om 23 uur. De organisatoren verzekeren dat de buurt geen overlast zal ondervinden. Meer info op de Facebookpagina ‘barbaar’.