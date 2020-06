Zomerbar BarBaar klaar voor opening: “We doen dit voor én met Michiel” Ben Conaerts

25 juni 2020

17u30 0 Kontich Zomerbar BarBaar in het Altenapark is helemaal klaargestoomd voor de opening. Vanaf vrijdag 26 juni om 15 uur kan iedereen er terecht voor een drankje en een hapje in een zomerse, ontspannen sfeer.

Uitbaters Tine De Weerdt en Wim Gyselen zijn er klaar voor: vrijdag doen ze voor de tweede zomer op rij de deuren open van BarBaar, in het landhuis van het Altenapark. Wie vorig jaar al kwam relaxen in de zomerbar, weet wat hij mag verwachten: een drankje, een hapje, een streepje muziek en de typische gemoedelijke, zomerse sfeer. “Het concept is hetzelfde gebleven”, zeggen organisatoren Tine De Weerdt en Wim Gyselen. “Alleen is de eetkaart wat verder uitgebreid en voorzien we een tweede bar waar mensen hun dranken kunnen afhalen. Dat moet de wachttijden wat verminderen.”

In onze gedachten is Michiel hier nog altijd aanwezig. We hebben zijn beeltenis in onze nieuwe logo verwerkt Uitbaters Tine en Wim

Het grote verschil is dat Tine en Wim het deze keer moeten doen zonder medewerking van Michiel Claus, die in januari van dit jaar om het leven kwam bij een ongeval. Al zien zij dat zelf anders. “We zeggen altijd: we doen dit voor Michiel én met Michiel. In onze gedachten is Michiel hier nog altijd aanwezig. We hebben zijn beeltenis in onze nieuwe logo verwerkt en hebben een grote foto van ons drieën op een paneel gedrukt dat we in onze zomerbar een mooie plaats zullen geven. Michiel zal dus mee over de zomerbar kunnen waken.”

Tattooconventie

Wat activiteiten betreft, is het voorlopig nog koffiedik kijken door de coronamaatregelen. Wel al zeker is dat vrijdagavond bij de opening Dj Kobalt platen komt draaien. Elke zondagmorgen om 11 uur kan je in BarBaar ook deelnemen aan een bootcamp. De organisatoren denken verder nog aan een tattooconventie, een fietsdag en enkele optredens, maar die plannen staan dus voorlopig ‘on hold’.

BarBaar zal open zijn vanaf 26 juni tot en met 30 augustus, zeven dagen op zeven.