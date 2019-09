Zoektocht voor Warmste Week brengt 951 euro op Marc Ceulemans

30 september 2019

13u59 0 Kontich Viva-SVV en Curieus Kontich organiseerden tijdens de zomervakantie een fotozoektocht door de gemeente Kontich. Er werden 189 brochures verkocht en er deden 20 kinderen mee. Deze zoektocht bracht 951 euro op, dat integraal gaat naar onderzoek voor alzheimer en dementie.

De winnaars bij de volwassenen zijn Ingrid Fransens en Michel Cuypers. Zij kregen elk een waardebon. De winnaar bij de kinderen is Olivier Jacobs, hij kreeg een mooie rugzak.

‘We hoorden alleen maar positieve commentaren. Of we volgend jaar nog een fotozoektocht inrichten, weten we nog niet”, zegt Christel Birchen. Zij nam het initiatief ter ere van haar vader Jules Birchen, die overleden is ten gevolge van dementie.

De besturen van Viva-SVV en Curieus Kontich bedankten alle sponsors, die ervoor gezorgd hebben dat alle deelnemers, die hun antwoordformulier tijdig binnen brachten, een leuke prijs konden ontvangen.

‘Maar onze acties zijn nog niet voorbij’, zegt Christel. “Binnenkort kan je gehaakte sleutelhangers of troeteldiertjes kopen, zodat we tijdens de warmste week meer dan 1.000 euro kunnen storten voor ons goede doel.”