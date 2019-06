Zoektocht voor de ‘Warmste Week’ Marc Ceulemans

08 juni 2019

Viva-SVV en Curieus Kontich organiseren tijdens de maanden juli en augustus een fotozoektocht in het centrum van Kontich. De opbrengst gaat integraal tijdens ‘de Warmste week’ naar ‘onderzoek voor Alzheimer en dementie’

De tocht bestaat uit 2 lussen van ongeveer 3.5 km die starten en aankomen aan de kerk Sint-Martinus, zodat iemand die minder goed te been is, ook kan deelnemen. Er werd bij het inrichten van de zoektocht rekening gehouden voor meerdere rustpunten tegenkomt. Misschien ontdek je wel hoekjes of gebouwen in de gemeente, waar je nog geen weet van hebt of leer je iets bij over de geschiedenis van Kontich.

Je krijgt 2 maanden tijd om alle foto’s te vinden en de bijbehorende vragen op te lossen

Voor kinderen tot 12 jaar is er een speciale zoektocht.

Je kan deelnemersformulieren tegen 5 euro verkrijgen bij Café De Zwaluw, Molenstraat 47, Leonidas, Sint-Jansplein 1, Ronny ‘t kapperke, Molenstraat 43 en Standaard Boekhandel, Mechelsesteenweg 29. Dankzij de vele en gulle winkeliers uit de gemeente zijn er prachtige prijzen te winnen. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de cultuurmarkt op 28 september. Meer info bij Christel Birchen via e-mail Christel.birchen@telenet.be of telefonisch via 0476/29 56 37.