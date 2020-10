Zoektocht naar nieuwe invulling Parklokaal gaat verder Ben Conaerts

06 oktober 2020

18u37 0 Kontich Sinds pop-upijsjesbar Bella Boule er wegtrok, staat het Parklokaal aan het Gemeenteplein nog steeds leeg. “Jammer, maar we blijven op zoek gaan naar een nieuwe invulling”, klinkt het bij het gemeentebestuur.

Pop-upijsjesbar Bella Boule zorgde de afgelopen zomer voor heel wat animo aan het Parklokaal. Maar sinds de ijsbar is weggetrokken, staat het lokaal leeg. Eerder dit jaar moest Buurtbistro Soep’terin zijn activiteiten aan het Gemeenteplein al stopzetten. “Het was onze ambitie om tegen eind september een nieuwe permanente invulling van de bistro klaar te hebben”, zegt schepen van Financiën Wim Claes (Open Vld). “Helaas vonden we geen passend voorstel dat ingevuld kon worden volgens de voorwaarden van de destijds afgesloten concessie.”

Vorige week hadden het gemeentebestuur en Pegode, de vzw achter Buurtbistro Soep’terin, een constructief gesprek. Samen werd besloten de zoektocht naar een nieuwe invulling voort te zetten. “Ik betreur het ten zeerste dat we de werknemers van de Buurtbistro momenteel nog geen nieuw toekomstperspectief kunnen bieden”, zegt schepen van Welzijn en Patrimonium Cindy Vanbaeden (N-VA). “De zoektocht gaat verder en er zijn nog gesprekken aan de gang. Belangrijk is dat we de focus niet uit het oog verliezen, namelijk het begeleiden van de cliënten van Pegode in een arbeidscontext, waardoor we hen een groei- en leertraject kunnen aanbieden.”

