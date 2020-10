Zelfstandigen slaan handen in elkaar voor ‘Autumn Box’: “Lekker eten met herfstige tafeldecoratie” Ben Conaerts

11 oktober 2020

11u06 0 Kontich Nu er door de coronamaatregelen amper nog evenementen worden georganiseerd, gooit cateringzaak Tubexellent het noodgedwongen over een andere boeg. In samenwerking met de Greenhouse Styling Bar uit Berlaar pakt men nu uit met een ‘Autumn Box’, boordevol lekker eten en herfstige tafeldecoratie. “Ideaal voor tijdens of na een deugddoende herfstwandeling”, klinkt het.

Na een periode van meer dan twintig jaar in Dendermonde, verhuisden Raf Tubex en Katrijn Michielsen dit voorjaar hun cateringzaak Tubexellent naar Kontich. Door de coronacrisis ging de heropstart echter gepaard met heel wat moeilijkheden. “We konden pas half augustus starten met takeaway”, zegt Katrijn. “Vermits de evenementensector grotendeels stilligt, hebben we bijzonder weinig opdrachten binnengekregen. En nu, sinds de laatste verstrengingen, krijgen we opnieuw de ene annulering na de andere.”

In plaats van bij de pakken te blijven zitten, sloegen Raf en Katrijn de handen in elkaar met Ilka Vermeiren van de Greenhouse Styling Bar uit Berlaar. Zij is gespecialiseerd in make-up, hairstyling en flowerstyling voor feesten en zag eveneens een groot deel van haar activiteiten stilvallen. Samen werkten ze een nieuw product uit dat mee hun verliezen moet helpen opvangen: de ‘Autumn Box’. “Wij zorgen voor een lekkere foodschotel, Ilka voor mooie tafeldecoratie, zoals een keramieken schaaltje en een kaars. Bij het uitpakken ervaar je echt een wauw-effect”, zeggen Raf en Katrijn.

Idealiter combineer je de ‘Autumn Box’ met een herfstwandeling. In elk exemplaar vind je zes mooie wandelingen van Natuurpunt. De boxen zijn bovendien met respect voor de natuur duurzaam ontwikkeld met composteerbaar wegwerpmateriaal. Er zijn drie types te koop: een ‘Appetizer Box’, een ‘Autumn Box’ en een ‘Luxury Box’. Je kan hier je bestelling plaatsen en in het weekend van 24 en 25 oktober in Kontich of in Berlaar komen afhalen. Per verkochte box wordt 2 euro geschonken aan Natuurpunt.