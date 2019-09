Zelfoogstboerderij Grondsmaak zet deuren open Ben Conaerts

10 september 2019

De zelfoogstboerderij Grondsmaak zet op zondag 15 september haar poorten open voor het grote publiek. Van 13 tot 17 uur kan je er terecht om meer te weten te komen over het concept van ‘Community Supported Agriculture’ (CSA). De boeren vertellen je hoe ze werken, wat ze telen of kweken, hoe je kan deelnemen en wat dat concreet inhoudt. De toegang is gratis.

Voor meer info kan je surfen naar www.grondsmaak.be.