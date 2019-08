Zaterdagmarkt viert in september haar 35 jaar bestaan met spaaractie Marc Ceulemans

26 augustus 2019

12u00 6

De wekelijkse zaterdagmarkt staat in september in het teken van de feestmaand. De markt bestaat dan immers 35 jaar. Tegen de afgifte van de bon die je vindt in het maandelijkse infoblad, krijg je een herbruikbare markttas.

Hiervoor is er een speciaal standje op de markt voorzien. Om het gebruik van de markttassen te promoten koppelt het gemeentebestuur een spaaractie tijdens de feestmaand.

Je hebt recht op een sticker bij het vertonen van de tas per aankoopschijf van vijf euro op de markt. Spaarkaarten zijn te bekomen op het standje van het gemeentebestuur en bij de marktkramers.

Volle spaarkaarten met 10 stickers kan je deponeren in de verzamelbak van het ‘feeststandje’ of je ze tot ten laatste op 30 september in de brievenbus van het gemeentehuis steken.

Na de actie worden er 100 winnaars geloot die een waardebon van 20 euro of 4 marktbonnen van 5 euro krijgen. De winnaars worden op de markt van 5 oktober uitgenodigd voor het afhalen van hun waardebonnen.

De feestmarkten vinden plaats op de zaterdagen van 7, 14, 21 en 28 september.