WZC De Hazelaar waagt zich aan ‘Jerusalema Dance Challenge’ Ben Conaerts

17 september 2020

Kontich Ook het personeel van woonzorgcentrum De Hazelaar waagde zich aan de populaire 'Jerusalema Dance Challenge'. De bewoners deden enthousiast mee met het populaire dansje.

De ‘Jerusalema Dance Challenge’ omvat een dansje op het populaire Zuid-Afrikaanse lied ‘Jerusalema’, dat wereldwijd een hit is. Ook in onze regio wordt het dansje regelmatig in groep gebracht. Woensdag was het de beurt aan de personeelsleden van zorgcentrum De Hazelaar om het beste van zichzelf te geven. Dat leverde geweldige taferelen op van dansende personeelsleden én bewoners, die de dansmicrobe ook spontaan voelden kriebelen.