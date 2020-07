WZC De Hazelaar past bezoekersregeling aan: “Niet fijn, maar nodig om iedereen gezond te houden” Ben Conaerts

23 juli 2020

15u06 0 Kontich Door de heropflakkering van het coronavirus, ziet het woonzorgcentrum De Hazelaar zich genoodzaakt extra veiligheidsmaatregelen in te voeren.

Wie een bezoek wil brengen aan een van de bewoners, kan dat voortaan enkel nog op afspraak. Er is geen bezoek meer mogelijk op de kamers, maar je kan wel bij voorkeur uitwijken naar de cafetaria of de tuin van het woonzorgcentrum. Elke bezoeker moet ook de ganse tijd een eigen mondmasker dragen. Dat mag enkel tijdens het cafetariabezoek aan tafel worden afgezet. Knuffelen en elkaar aanraken kan enkel als zowel bezoeker als bewoner een mondmasker dragen.

De campus verlaten is mogelijk, maar er wordt sterk afgeraden om iets te gaan eten of drinken buiten de muren. Je geeft beter de voorkeur aan een wandeling in open lucht. Een feest of daguitstap met familie of vrienden vormt in de huidige omstandigheden een groot risico en wordt afgeraden om te vermijden dat de bewoner nadien 14 dagen in kamerisolatie dient te verblijven.

“We vinden het niet fijn om over deze nieuwe afspraken te moeten berichten en begrijpen dat dit opnieuw bezorgdheden kan oproepen”, zegt directrice Veerle Corremans. “Het is echter onze taak om kwetsbare bewoners, hun bezoekers en onze medewerkers gezond te houden. Wanneer het aantal besmettingen verder zou stijgen, zullen we verdere maatregelen moeten. Het is belangrijk om te weten dat we enkel zullen overgaan tot een volledig bezoekersverbod wanneer dit wordt opgelegd vanuit de overheid of wanneer er een uitbraak op de campus of een afdeling zou zijn.”