Wijziging ophaalronden voor huisvuil Marc Ceulemans

22 december 2019

Wegens de komende feestdagen en de snelle opeenvolging van de ophalingen van het huisvuil, worden de ophaalrondes gewijzigd.

In Kontich-centrum worden de huisvuil- en de PMD-zakken op donderdag 2 januari opgehaald. In Kontich-Kazerne en Waarloos vindt de huisvuilophaling plaats op zaterdag 4 januari.

Op vrijdag 10 januari worden de kerstbomen over de ganse gemeente opgehaald. Vanaf 2020 wordt het ophalen van textiel opgenomen in de ophaalkalender.

Voor het afhalen van grof huisvuil kan je vanaf 1 januari de intercommunale Igean contacteren op het telefoonnummer 03/350.08.14.

De nieuwe ophaalkalender van 2020 wordt bedeeld tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Zet je afval vanaf 18 uur de avond vooraf of 6 uur ‘s morgens de dag van de ophaling buiten.

Voor alle vragen, klachten of meldingen kan je terecht bij Igean klantendienst via het telefoonnummer 03/350.08.14 of via www.igean.be. Voor GFT kan je bellen naar 0800/146.46.