Wijkoverleg Kokaz verwacht extra verkeer door omleiding: "Respecteer zone 30" Ben Conaerts

19 juni 2020

15u00 0 Kontich Vanaf maandag 22 juni worden de gasleidingen in de Kauwlei in Lint gesaneerd. Dat betekent dat het verkeer van Lint omgeleid zal worden doorheen de wijk Kontich-Kazerne.

Tijdens de werken zal doorgaand verkeer mogelijk zijn, komende van de Ooststatiestraat richting Liersebaan, maar in de omgekeerde richting rijden is niet mogelijk. De omleiding is voorzien via de Lintstesteenweg.

Het wijkoverleg Kontich-Kazerne (Kokaz) verwacht door de werken heel wat extra verkeer langs de Liersebaan, fietsostrade, Kapelstraat, Holle Weg, Duffelshoek en de Hoge Akker. “Als wijkoverleg weten we dat om sommige werken te doen verkeersmaatregelen nu eenmaal nodig zijn. Maar we roepen iedereen op om de geldende zone 30-regels te respecteren. Dat zou een groot verschil maken voor onze veiligheid”, klinkt het.