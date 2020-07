Wijkoverleg KOKAZ blaast zomeractiviteiten af Ben Conaerts

30 juli 2020

13u35 0 Kontich De zomer ziet er deze keer heel anders uit in de wijk Kontich Kazerne. Het wijkoverleg KOKAZ is genoodzaakt haar geplande activiteiten te annuleren.

De zomeractiviteiten van het wijkoverleg KOKAZ geven de zomer heel wat kleur. Maar door de opstoot van het coronavirus is er geen andere keuze dan de plannen af te blazen. Dat betekent: geen openluchtfilm in het Patersboske op 14 augustus en geen Kokaz Koers op 5 september.

“We keken er zelf enorm naar uit, maar het is nu niet verantwoord om activiteiten te gaan organiseren waar we de wijk samen brengen”, klinkt het. “Maar laat dat ons vooral niet ontmoedigen om te genieten van het leven in Kontich Kazerne. Wandelen en fietsen mag nog altijd, zolang we het veilig houden.”

Het wijkoverleg staat ook paraat om de hulpbehoevende inwoners van de wijk te helpen. Wie niet naar de winkel kan, omdat hij binnen moet blijven, kan contact opnemen via kokazleeft@gmail.com. “Samen zoeken we dan wel naar een oplossing. We willen niemand in de kou laten staan.”