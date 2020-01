Wielerclub Steeds Vooraan organiseert eetfestijn Ben Conaerts

22 januari 2020

14u15 0 Kontich Wielerclub Steeds Vooraan organiseert op vrijdag 31 januari, zaterdag 1 en zondag 2 februari weer zijn jaarlijkse eetfestijn.

Op vrijdag 31 januari pakt de club uit met een spaghettiavond. Naast spaghetti worden er ook stoofvlees en vol-au-vent voorzien. Je eet mee aan 15 euro per persoon, inclusief een dessert. Kinderen betalen slechts 9 euro. Op zaterdag 1 en zondag 2 februari kan je genieten van een à la carte menu, met voorgerechten vanaf 7 euro, soep aan euro, hoofdgerechten vanaf 15 euro en desserten vanaf 4 euro.

Het eetfestijn vindt plaats in het clublokaal in de Rompelei 53 en is open op vrijdag vanaf 18 uur, op zaterdag vanaf 17 tot 19 uur en vanaf 19.30 uur en op zondag tusen 12 en 21 uur. Betalingen dienen ter plaatse te gebeuren, maar je kan wel op voorhand inschrijven via tel. 03 457 09 06, tel. 0474 55 22 60 of steeds.vooraan@telenet.be.