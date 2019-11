Wie stuurt een kaartje naar jarige ‘juffrouw Gusta’? Ben Conaerts

20 november 2019

13u06 0 Kontich Gusta Mens, die in Kontich-Kazerne beter bekend is als ‘juffrouw Gusta’, viert op vrijdag 29 november haar tachtigste verjaardag. Haar kinderen Koen en Ilse willen haar verrassen en lanceren daarom een oproep om haar een verjaardagskaartje te sturen.

“Ons moeke is ongeveer dertig jaar kleuterjuf geweest in Kontich-Kazerne. Eerst in het wijkschooltje aan den Dries, daarna in de Sint-Montfortschool. Ze heeft altijd het klasje van de 4-jarigen onder haar hoede gehad. Voor de klas staan was haar grote passie en ze was heel geliefd bij de kinderen. Vele oud-leerlingen en hun ouders dragen haar een warm hart toe. Telkens ze een van haar ontelbare oud-leerlingen tegen het lijf loopt, is haar dag goed. Het is ongelooflijk hoeveel van haar kinderen van toen ze nog bij naam kent”, zeggen Koen en Ilse.

“We willen ons moeke een fijne tachtigste verjaardag bezorgen en het lijkt ons heel leuk als ze van haar oud-leerlingen een verjaardagskaartje in de brievenbus zou vinden. Daarom besloten we deze oproep te lanceren en vragen we iedereen die ooit bij haar in de klas zat, goede herinneringen heeft aan haar en haar blij wil maken op haar tachtigste verjaardag een kaartje te sturen. Hopelijk krijgen we een grote respons en kunnen we er op die manier een heel bijzondere dag van maken.”

Het postadres van ‘juffrouw Gusta’ is Gusta Mens, Broekbosstraat 30, 2550 Kontich.