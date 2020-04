Werken Kruisschanslei vroeger klaar dan gepland: straat wordt op 15 april opengesteld Ben Conaerts

14 april 2020

17u46 0 Kontich Goed nieuws voor de buurtbewoners van de Kruisschanslei. De werken aan de kruispunten met de Keizershoek en met de oude spoorwegberm zijn vroeger dan voorzien afgerond. De straat zal op woensdag 15 april weer worden opengesteld.

De voorbije maanden werden aan de kruispunten van de Kruisschanslei met de Keizershoek en met de oude spoorwegberm werken uitgevoerd om deze veiliger en fietsvriendelijker in te richten. Ondanks de moeilijke periode slaagde de aannemer erin om de werken vroeger dan voorzien op te leveren. Het enige wat nog moet gebeuren zijn een aantal belijningswerken op het kruispunt van de korte Keizershoek.

Schepen van Openbare Werken Willem Wevers (N-VA) is dankbaar dat de aannemer de voorbije weken bleef verderwerken: “Dat is niet vanzelfsprekend, maar wel belangrijk. De werken leidden, in normale omstandigheden, immers tot veel verkeershinder. Daarom is het extra goed nieuws dat de werken nu al zijn opgeleverd. Maar ook de bewoners die drie maanden in een werfzone woonden verdienen een pluim. Ze toonden veel begrip én geduld voor de overlast die de werken met zich mee brachten.”

Voorsorteren

De straat wordt opengesteld op woensdag 15 april in de voormiddag, door het wegnemen van de huidige werf- en omleidingssignalisatie. De kruispunten zien er na de herinrichting helemaal anders uit dan voorheen. Op het kruispunt van de Keizershoek met de Kruisschanslei zullen auto’s links en rechts kunnen voorsorteren, wat de doorstroming moet verbeteren. Aan de kruising van de oude spoorwegberm en de Kruisschanslei is een asverschuiving gecreëerd, die het snelheidsregime van 30 kilometer per uur moet afdwingen. Bovendien hebben fietsers op de oude spoorwegberm voortaan voorrang op het verkeer van de Kruisschanslei.

“De oude spoorwegberm is één van de meest gebruikte (school)fietsroutes van ons dorp. We willen het voor die fietsers zo comfortabel en veilig mogelijk maken. Door op veel gebruikte fietsroutes zo weinig mogelijk hindernissen te voorzien, willen we nog meer mensen overtuigen de fiets te nemen voor hun woon-werkverkeer”, aldus Willem Wevers. De herinrichting van de oude spoorwegberm zelf, tussen de N1 en de Kruisschanslei, is nog niet afgerond.