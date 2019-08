Werken in Van Dyckstraat en Rubensstraat Ben Conaerts

13 augustus 2019

18u16 0 Kontich In de periode van 20 augustus tot en met 9 september worden er werken uitgevoerd aan de nutsvoorzieningen in de Van Dyckstraat en de Rubensstraat.

In een eerste fase, van 20 tot 30 augustus, wordt er gewerkt aan het voetpad in de Rubensstraat tussen het Gemeenteplein en de Van Dyckstraat. Dit gedeelte van de Rubensstraat wordt enkelrichting in de rijrichting naar het centrum, er wordt een omleidingsweg voorzien via de Kruisschanslei.

Tijdens de nacht van 22 op 23 augustus wordt ook het aansluitende kruispunt met het Gemeenteplein, alsook het stukje naast de kerk, onderbroken van middernacht tot 5 uur. Tijdens deze korte periode van één nacht zal de enkelrichting in de Rubensstraat omgedraaid worden, zodat de rijrichting weg gaat van het centrum.

Op 29 en 30 augustus wordt ook de aansluiting met het kruispunt met de Van Dyckstraat opengebroken. Gedurende deze twee dagen is de rijrichting in de Rubensstraat ook richting centrum. De Van Dyckstraat is dan enkel toegankelijk vanuit de Jordaensstraat en er is tweerichtingsverkeer toegestaan. De omleidingsweg is terug voorzien via de Kruisschanslei.

Van 2 tot en met 9 september worden er in de Van Dyckstraat in het voetpad werken uitgevoerd aan de zijde van het Sint Jozefinstituut. Deze werken geven geen hinder voor het doorgaand verkeer, de enkelrichting vanaf de Rubensstraat naar de Jordaensstraat blijft van kracht.

Om het project goed en veilig uit te kunnen voeren, wordt er voor de aannemer een stockageruimte voorzien op de parking van de Sint-Martinusstraat. Deze stockageruimte blijft staan tot het einde van dit jaar, zodat ze de komende maanden nog gebruikt kan worden voor andere, soortgelijke werken in de omgeving.