Werken aan Oude Spoorwegberm gaan nieuwe fase in: zone tussen Reepkenslei en Kruisschanslei volledig afgesloten Ben Conaerts

23 januari 2020

17u50 0 Kontich De weken aan de Oude Spoorwegberm gaan op maandag 27 januari een nieuwe fase in. De hele berm zal dan tussen Reepkenslei en Kruisschanslei worden afgesloten.

De aannemer is momenteel bezig met de plaatsing van twee houten bruggen om het fiets- en wandelpand te verbinden over de geherwaardeerde waterpartij. Alle andere grondwerken zijn intussen afgewerkt, op het uitgraven van de wadi aan het speelplein aan de Staf Van Elzenlaan na. Daar is het nog steeds wachten tot Fluvius de elektriciteitskabel heeft verlegd.

Meeste hinder

Op maandag 27 januari gaan de werken een volgende fase in. Het is deze fase die tot de meeste hinder zal leiden, want de hele Oude Spoorwegberm tussen Reepkenslei en Kruisschanslei gaat volledig dicht. De aannemer start dan met de afbraak van de bestaande asfaltlaag tussen de woonkorrel en de Kruisschanslei. Ook de Kruisschanslei en de oversteek zijn dan moeilijk bereikbaar.

Voor de fietsers en de voetgangers wordt een omleiding voorzien via de Mechelsesteenweg. De gemeente roept nogmaals uitdrukkelijk op dat de afsluitingen niet genegeerd mogen worden. Er wordt uitdrukkelijk gevraagd de afgesloten zones niet te betreden voor je eigen veiligheid.