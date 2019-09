Werken aan Oude Spoorwegberm gaan nieuwe fase in: zone tussen Mechelsesteenweg en Reepkenslei volledig afgesloten Ben Conaerts

20 september 2019

15u12 0 Kontich De werken aan de Oude Spoorwegberm schieten goed op. Vanaf maandag 23 september gaat de aannemer de zone tussen de Mechelsesteenweg N1 en de Reepkenslei aanpakken. De zone wordt daarvoor volledig afgesloten voor alle onbevoegden.

Tussen Mechelsesteenweg N1 en de Reepkenslei wordt de bestaande verharding van het fietspad volledig verwijderd en afgevoerd. Er worden ook kapwerken uitgevoerd voor de verlegging van het fietspad wat verder in de Oude Spoorwegberm. De grote eik die midden op het tracé ligt zal hierbij wel gespaard worden. De andere jonge eiken die op het tracé staan moeten helaas wel verdwijnen, maar zullen waar mogelijk verplant worden. De rest van de bomen op het toekomstig tracé wordt gerooid en uitgefreesd. In de Oude Spoorwegberm worden ook twee poelen gegraven, wilgen teruggezet en dode bomen en exoten geveld.

Met de nieuwe fase zal ook de hinder toenemen. De zone tussen tussen Mechelsesteenweg N1, naast Zowiezo, en de Reepkenslei zal volledig worden afgesloten met herashekken. Tijdens de werken is er voor de fietsers een bewegwijzerde omleiding voorzien via de Mechelsesteenweg en Reepkenslei of omgekeerd. Het fietspad vanaf de oversteek aan de Oude Spoorwegberm en het kruispunt met de Koningin Astridlaan is daarbij tijdelijk dubbelrichting fietspad. Ook de doorsteek tussen de Oude Spoorwegberm en de Staf Van Elzenlaan blijft volledig afgesloten. Het deel van de Reepkenslei en Kruisschanslei en de toegang naar de Olyslaegerslaan blijven wel open.