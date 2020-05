Werken aan Oude Spoorwegberm bijna voltooid Marc Ceulemans

19 mei 2020

De komende dagen worden de laatste werken uitgevoerd aan de Oude Spoorwegberm, zodat de buurtbewoners vanaf het pinksterweekend kunnen genieten van het heraangelegde groengebied.

“Het is even moeilijk geweest maar we hebben doorgezet en we zijn trots op het resultaat” zegt Schepen van Groenvoorziening Wim Claes (Open –VLD).

Tot 29 mei zal de Oude Spoorwegberm niet toegankelijk zijn. De nieuwe bovenlaag van het wegdek moet de kans krijgen om te harden en dat vraagt de nodige tijd. De Oude Spoorwegberm tussen de Mechelsesteenweg en de Kruisschanslei lag er jaren verwaarloosd bij. De gemeente wilde daar verandering inbrengen.

Het had daarbij een uitbreiding van de bestaande natuur en een vergroting van de leefbaarheid in gedachten en gaf het project de naam ‘Blauwgroen Parkspoor NATUURlijk’. Na een uitgebreid overleg met de omwonenden in 2017 kende het project een vliegende start. Het behaalde een geldprijs als provinciaal laureaat van de projectgroep ‘Natuur in je buurt’ van het Vlaams Agentschap Natuur en Bos. Echter door omstandigheden, zoals weerverlet en de pandemie, liepen de werken vertraging op.

Volgens burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) is het traject tussen de Kruisschanslei en het einde van de asfaltweg niet toegankelijk zoals gewoonlijk. “De toegang is nu nog strikt verboden voor alle wandelaars. Zo kunnen we tot een optimaal resultaat komen van de huidige werken. Dit vraagt natuurlijk een aanpassing voor de omwonenden. Maar we zijn ervan overtuigd dat we kunnen rekenen op hun begrip en medewerking”, hoopt burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA).