Werken aan fietspad Ooststatiestraat lopen enkele weken vertraging op Ben Conaerts

28 augustus 2020

13u10 0 Kontich De werken aan het fietspad in de Ooststatiestraat lopen vertraging op door de extreme weersomstandigheden van de voorbije weken. De eerste fase van de werken, waarbij het kruispunt Ooststatiestraat – Kauwlei onder handen wordt genomen, zal pas klaar zijn tegen half september.

Op 4 augustus werd gestart met de werken aan het fietspad in de Ooststatiestraat. Het huidig fietspad wordt vervangen door een breed dubbelrichtingsfietspad. In de eerste fase van deze werken neemt de aannemer het kruispunt Ooststatiestraat – Kauwlei onder handen. Deze fase is nu aan de gang, maar heeft door de weersomstandigheden vertraging opgelopen. De vooropgestelde einddatum van 31 augustus kan niet meer worden gehaald en verschuift naar half september. Ook de einddata van de drie daaropvolgende fases zullen dus met minstens een paar weken verschuiven.