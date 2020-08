Waterleiding geraakt bij werken in Ooststatiestraat: verschillende straten urenlang zonder water Ben Conaerts

10 augustus 2020

14u05 0 Kontich Bij de grondwerken aan het kruispunt van de Ooststatiestraat en de Kauwlei werd per ongeluk een waterleiding geraakt. Daardoor zitten een aantal straten al urenlang zonder water.

De bewoners van onder meer de Kauwlei, het Lints Veld en de Infanterielaan zitten sinds maandagmiddag zonder water. Bij de werken aan het kruispunt van de Ooststatiestraat en de Kauwlei was er een waterleiding geraakt.

Pidpa is ter plaatse en tracht het probleem zo snel mogelijk te verhelpen. Er wordt verwacht dat de situatie terug in orde is rond 16 uur. Ondertussen kunnen de getroffen bewoners gratis water afhalen ter hoogte van het Stationsplein 19.