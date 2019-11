Walter Baeken en Jan Debel geven aperitiefconcert Ben Conaerts

22 november 2019

10u51 0 Kontich Pianist Jan Debel en saxofonist Walter Baeken geven op zondag 24 november een aperitiefconcert in cultuurhuis Altena.

Jan Debel is een jonge pianist die aan de conservatoria van Brussel en Antwerpen zowel de richting klassiek als jazz volgde. Sindsdien was hij te horen op enkele grote en kleine podia, zoals Jazz Middelheim en Klara in De Singel. Saxofonist Walter Baeken is docent aan de Academie voor Muziek, Woord en Dans Mortsel-Kontich en het Conservatorium Antwerpen. Hij speelde enkele jaren met Guido Belcanto en toerde door Europa met The Rhythm Junks.

Tijdens het aperitiefconcert speelt het duo onder meer werken van jazzlegende Oliver Nelson, Philipp Glass en Walter Baeken zelf.

Het optreden vindt plaats om 11 uur in cultuurhuis Altena. Tickets kosten 12 euro en zijn te koop via uitwinkel@kontich.be of tel. 03 450 78 31.