Waar kan je eten afhalen? Welk restaurant of brasserie levert aan huis? Lees hier waar je terecht kunt in Kontich Ben Conaerts

17 maart 2020

17u55 0 Kontich Door de verplichte sluiting tot 3 april toont de horeca zich in deze coronatijden van zijn creatiefste kant. Wij helpen graag een handje om de takeaway- en levermogelijkheden in Kontich onder de aandacht te brengen. Zelf nog een goeie tip? Stuur een mailtje naar ben.conaerts@dpgmedia.be.

Bits N Bites

Bistro Bits N Bites op het Sint-Martinusplein is enkel open voor bestellingen en afhalingen. Wil je een lekker ontbijtje, een lunch of een bruch, dan kan je contact opnemen via tel. 0475 71 43 39 of info@bitsnbites.be. Het ganse menu vind je op de website www.bitsnbites.be.

Il Monello

Pizzeria Il Monello houdt nog steeds de deuren open voor bestellingen en afhalingen. Wil je een pizza bestellen, dan kan dat op tel. 03 457 88 57. Het menu vind je op de website www.il-monello.be.

Tina’s Deli

In broodjeszaak Tina’s Deli op de Koningin Astridlaan kan je nog steeds terecht om broodjes te gaan afhalen. Meer info krijg je via tel. 03 293 72 74.

Sayori Sushi

Zin in sushi? Ook Sayori Sushi blijft open voor haar klanten, weliswaar enkel voor afhalingen en leveringen aan huis. Je kan de zaak contacteren via tel. 03 502 99 92. Je vindt het menu op de website www.sayorisushi.be.

La Cucina

Het Italiaans restaurant La Cucina is open voor bestellingen en afhalingen. Ook de winkel met Italiaanse delicatessen blijft open. Alle info is te vinden op de website www.lacucinakontich.be.

Quick

Wie zin heeft in een hamburger, kan nog steeds terecht in de Quick In de De Villermontstraat. Je kan een beroep doen op de Quick Drive, Quick Take-Out en Quick Delivery.

Frituren

Frituur ’t Kazerneke blijft open voor afhalingen en bestellingen. Er wordt wel aangewezen om telefonisch of online te bestellen. Dat kan via deze link. Ook bij Frituur Nancy kan je nog terecht om frietjes af te halen. Bestel je boven de 30 euro, dan kan er ook thuis worden geleverd. Voor meer info kan je bellen via tel. 0476 48 59 83. Frietjes afhalen kan verder nog bij Frituur Maxi en bij Frituur Njam Njam. Bij die laatste wordt ook gewerkt met bestellingen om wachtrijen te vermijden. Bestellen kan via tel. 0488 13 40 09.