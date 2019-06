VTI Kontich lanceert nieuwe richting Techniek-Wetenschappen Marc Ceulemans

17 juni 2019

11u11 13 Kontich Goed nieuws voor techniekfreaks: vanaf september kan je in het VTI van Kontich de richting Techniek-Wetenschappen volgen. STEM-richtingen (science, techology, engineering and mathematics, nvdr.) zitten in de lift, net als de vraag naar afgestudeerden. “Een op drie vacatures is nu een STEM-beroep”, zegt directeur Kitty Geerinckx. Daar speelt de school op in.

“Het studiedomein STEM is een enorm boeiend domein”, zegt Kitty Geerinckx van het VTI in Kontich. “De meeste kinderen zijn vanzelf geprikkeld om te weten hoe dingen werken of om dingen te ontwerpen en te creëren. Ieder jaar zie je in Vlaanderen heel wat leerlingen kiezen voor dit studiegebied.” Niet alleen bij leerlingen is de interesse groot. Op de arbeidsmarkt zijn technische profielen erg gegeerd. “Eén op drie vacatures is een STEM-beroep en zowat ieder STEM-beroep is een knelpuntberoep”, aldus Kitty. Het VTI breidde daarom al eerder haar aanbod uit. “Dit schooljaar zijn we gestart met de nieuwe richting Elektrische Installaties, wat meteen een groot succes was. Voor volgend schooljaar hebben we de richting Techniek-Wetenschappen aangevraagd en toegekend gekregen. We kunnen vanaf nu dus ook het studiegebied Chemie toevoegen aan ons aanbod”, vervolgt Kitty. Meer info op https://www.vtikontich.be.