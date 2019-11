VTI en gemeente werken samen rond klimaat Marc Ceulemans

25 november 2019

In het kader rond het Vlinderproject hebben Yelte en Els, leerlingen van het vijfde jaar Industriële Wetenschappen van het VTI, een weerstation geïnstalleerd in de Natuur- en Museumtuin aan de Duivenstraat.

Yelte en Els werden hierbij bijgestaan door hun preventieadviseur meester De Meyer. Het VTI dat op dat vlak een goede reputatie heeft opgebouwd, werd door universiteit Gent geselecteerd om deel te nemen aan het Vlinderproject. Het weerstation kwam toe als een pakket dat de leerlingen zelf monteerden en in werking stelden. De metingen van het station zijn zeer nauwkeurig en hoogwaardig. Naast de temperatuur worden de relatieve vochtigheid, wind en neerslag opgetekend. De metingen van het weerstation dat de naam kreeg van ‘vlinder 37 Kontich’ kunnen de bewoners van Kontich nu mee volgen via de link https://wow.meteo.be/nl/

De resultaten van de metingen zullen door de leerlingen verder verwerkt worden voor de lessen van natuurwetenschappen.

De tuin voor het heemmuseum is voor een dergelijk project een zeer geschikte plaats vermits het in een open ruimte staat, omgeven door woningen. Dat was één van de voorwaarden om het station te mogen plaatsen. Het schepencollege heeft geen moment getwijfeld om hiervoor toelating te verlenen.



Burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) die de installatie bijwoonde spreekt met veel waardering over het VTI. “De school heeft weeral een leuk project binnengehaald. Het is leuk dat wij ook kunnen deelnemen aan hun onderzoek. Dit is nog wat anders dan een ganse dag met boeken bezig te zijn. Ik kijk uit naar de resultaten die ze verder gaan verwerken”, zei de burgemeester.