Vroegere en huidige burgemeester twisten over kostprijs gemeentehuis Marc Ceulemans

01 juli 2019

11u04 4 Kontich CD&V-oppositieraadslid en ex-burgemeester Luc Blommaerts maakt na zes maanden besturen een analyse van het beleid van de meerderheid (N-VA en Open Vld). Hij neemt vooral de liberalen op de korrel, maar zij pareren de kritiek.

Luc Blommaerts verwijst onder meer naar de nieuwe meerkost voor de verbouwing van het gemeentehuis. “Wij zitten nu al aan bedrag van 7,1 miljoen euro. Heel opvallend daarbij is dat Open Vld dit mee goedkeurde, terwijl ze dit tijdens de vorige legislatuur voortdurend heeft bekritiseerd. Zich onthouden, had veel consequenter geweest”, stelt Blommaerts.

Ook de bevoegdheidsoverdracht van de gemeenteraad naar het schepencollege zit bij Blommaerts hoog. “Investeringen tot 30.000 euro moeten niet meer op de gemeenteraad komen. Het personeelsbeleid wordt ook gedelegeerd naar het schepencollege, net als aanvullende verkeersreglementen. Open Vld keurde dit nu mee goed, hoewel ze dit tijdens de vorige legislatuur fel bekritiseerde. Waar is nu de ‘Stem van Kontich’?”, stelt Blommaerts.

Ten slotte vraagt de ex-burgemeester zich af wat het verschil is tussen het beleid dat N-VA met Dorpslijst Sander voerde en na zes maanden met Open Vld. Hij verwijst naar de knip in de Ooststatiestraat, waar Open Vld zo tegen was. “Maar nu hebben ze recent een knip bijgemaakt aan de Blauwesteenstraat met de Koningin Astridlaan naar het containerpark”, verwondert Blommaerts zich.

Heraanleg voetpad

Wat de kost aan het gemeentehuis betreft, geeft burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) toe dat er in de begrotingswijziging van het Autonoom Gemeentebedrijf inderdaad 7,1 miljoen euro staat ingeschreven.

“Maar wat raadslid Blommaerts er niet bij zegt, is dat de financieel directeur enkele budgetten die er al in stonden, heeft samengevoegd, waardoor we aan dit hoog bedrag komen”, zegt burgemeester Seldeslachts. Hij verwijst onder meer naar de heraanleg van het voetpad van het Gemeenteplein en de Antwerpsesteenweg, de vernieuwing van de elektriciteitskasten voor de markt en nog veel meer.

“Het is juist dat we geen fan waren van de knip in de Ooststatiestraat", reageert schepen Wim Claes namens Open Vld. “In ons verkiezingsprogramma maakten wij melding van het bijsturen van de openingsuren van de slagboom. In overleg met onze coalitiepartner worden hierover voorbereidende gesprekken gevoerd. Op basis van informatie tijdens onze huisbezoeken werd er beslist om in de Blauwesteenstraat een proefopstelling te plaatsen, waarbij een ‘knip’ ervoor moet zorgen dat deze wijk niet langer sluipverkeer moet slikken. Als deze proefopstelling gesmaakt wordt, zijn wij er van overtuigd dat we Kontich opnieuw een beetje aangenamer gemaakt hebben.”

Kontich Schaatst

“Het zou fantastisch zijn als we in zes maanden al onze plannen al zouden uitgevoerd hebben. We hebben daar evenwel zes jaar tijd voor. Een eerste wijziging werd al beslist. Kontich Schaatst komt terug in het park”, pikt schepen Luc Abrams (Open Vld) in.

“Naar de toekomst toe hopen wij dat de CD&V-fractie en met name Luc Blommaerts op een iets positievere manier oppositie zal voeren. Nadat zijn partij in twee verkiezingen tijd gehalveerd werd, lijkt ons dat geen slecht advies”, is de raad van Open Vld aan het adres van CD&V.