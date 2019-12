Vrijwilligers gevraagd voor plantmarathon Marc Ceulemans

27 december 2019

Het lokaal bestuur doet een oproep om op 12 januari meer dan 3.000 struikjes te planten op de perceelgrenzen tussen de privé-eigendommen en de Oude Spoorwegberm. Het is de bedoeling om de langst mogelijke haag ooit in Kontich aan te planten.

Op vraag van de buurtbewoners werd er gekozen voor meidoorn, sleedoorn en honds- en egelantierrozen, zodat er een doornenafsluiting ontstaat. De actie loopt in samenwerking met jeugdverenigingen, de Streekvereniging Zuidrand en Natuurpunt Oude Spoorwegberm.

Tussen 13.30 en 16 uur wordt er doorlopend geplant. Je kan je aanmelden aan de Reepkenslei, ter hoogte van de kruising met de Oude Spoorwegberm. Zorg voor warme kledij, handschoenen, spade en waterdichte schoenen of botten.

Let op: bij strenge vrieskoude kan er niet geplant worden. Bij twijfel kan je hiervoor de website www.kontich.be raadplegen of contact nemen met de dienst Omgeving via het telefoonnummer 03 246 25 80.