Vrijetijdsdienst start met zomerse bootcamps Ben Conaerts

06 juli 2020

Vanaf dinsdag 7 juli kan je in Kontich twee keer per week deelnemen aan een bootcamp. De activiteit kadert in het zomerprogramma 'Een zomer dicht bij je kot'

Een bootcamp is een spierversterkende trainingsmethode in teamverband, onder professionele begeleiding van een fitnessinstructeur. Het doel is om de kracht en uithouding te verbeteren door intense groepstrainingen in openlucht.

In Kontich kan je deze zomer elke dinsdag en donderdag aan een bootcamp deelnemen. De organisatie is in handen van de dienst Vrije Tijd en kadert in het zomerprogramma ‘Een zomer dicht bij je kot’. Er zijn bootcamps voor zowel beginners als voor gevorderden. De locaties variëren regelmatig. Bij regenweer wordt het bootcamp afgelast.

Het bootcamp van 7 juli vindt plaats om 19 uur in het Patersboske in Kontich-Kazerne. Je kan instappen wanneer je wil, maar moet wel vooraf inschrijven. Dat kan via uitwinkel@kontich.be, tel. 03 450 78 31 of de webshop.