Vrijetijdsdienst organiseert kleurplaatwedstrijd Ben Conaerts

17 juni 2020

15u18 0 Kontich Inwoners van Kontich kunnen vanaf nu deelnemen aan een kleurwedstrijd. De meest originele inzendingen maken kans op een prijs.

Vorige week ontvingen de inwoners van Kontich de seizoensbrochure 20-21 in hun bus. Op de cover van die brochure prijkt een kleurplaat van de Kontichse illustratrice Julie Vangeel. Daarrond organiseerde de gemeentelijke vrijetijdsdienst nu een wedstrijd. Inwoners krijgen tot het einde van de zomer de kans om de plaat in te kleuren, een likje verf te geven, te knippen en te maken of er een collage van te maken. De meest kleurrijke, originele inzendingen maken kans op een mooie prijs.

Inwoners hebben de hele zomervakantie de tijd om letterlijk en figuurlijk kleur te geven aan hun vrije tijd. De deelnemers worden opgesplitst in twee leeftijdscategorieën van -18 en +18. Per leeftijdscategorie zijn er een jury- en een publieksprijs te winnen. Wie kans wil maken op een van de prijzen, moet een foto nemen van zijn resultaat en dat samen met zijn contactgegevens mailen naar uitwinkel@kontich.be.

Meer info is te vinden op de website www.kontich.be. Je vindt er onder meer de kleurplaat zelf en het wedstrijdreglement terug.