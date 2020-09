Vrijetijdscentrum De Nachtegaal heropent met nieuwe

infrastructuur en dienstverlening Ben Conaerts

29 september 2020

14u29 0 Kontich Het vernieuwde Vrijetijdscentrum De Nachtegaal is klaar voor de grote heropening. Nadat eerder al de sporthal de deuren opende, is het op donderdag 1 oktober de beurt aan het zwembad. De inschrijvingen om te gaan zwemmen, starten op woensdag 30 september.

Na een grondige renovatie is het Vrijetijdscentrum De Nachtegaal klaar om het grote publiek weer te verwelkomen. Het gebouw, dat dateert van de jaren ’70, voldeed niet langer aan de huidige normen en had nood aan een opknapbeurt. Nu kan het pronken met een volledig gerenoveerd dak, een vernieuwde inkombalie en opgefriste groepskleedkamers in het zwembad. Op donderdag 1 oktober zwaaien de deuren weer open. De dojo en de vergaderzaal zijn momenteel nog niet toegankelijk, maar worden zo snel mogelijk opengesteld.

“Het was wikken en wegen”, zegt schepen van Sport Luc Abrams (Open Vld) over het renovatieproject. “Enerzijds wilden we bijdragen aan een betere zwembeleving van onze inwoners. Anderzijds wilden we hen zo min mogelijk tot last zijn met de werken. Daarom besloten we om de renovatiewerken te laten plaatsvinden in het laagseizoen en buiten de competitieperiode. Ik ben blij om te zeggen dat we de klus hebben geklaard.”

Extra kleedkamerruimte

Wies Van Den Broeck, dienstverantwoordelijke voor de uitbating van de vrijetijdscentra, is trots op het resultaat van de werken. “Van nu af aan kunnen de inwoners genieten van een vernieuwde en verbeterde infrastructuur in ons Vrijetijdscentrum. We creëerden onder meer extra ruimte voor de kleedkamers die dienst doen tijdens het schoolzwemmen en voorzagen meer werkplek voor onze medewerkers. We hebben de voorbije vijf maanden alles uit de kast gehaald om niet enkel het gebouw, maar ook onze dienstverlening op punt te stellen. We wilden er koste wat kost voor zorgen dat onze gebruikers kunnen genieten van een betere en veilige sport- en zwemomgeving.”

Zwemfeestjes

Wie straks langskomt, zal wel rekening moeten houden met een aantal wijzigingen in de dienstverlening. Door de coronamaatregelen gelden er nieuwe openingsuren, dien je bij bepaalde activiteiten te reserveren via de webshop en dien je je bij je bezoek ook te registreren aan de kassa. Het seniorenzwemmen wordt voorlopig uitgesteld, het spelmateriaal voor kinderen blijft opgeborgen en zwemfeestjes mogen enkel nog voor kinderen onder de 12 jaar. Verder is er een limiet op het aantal deelnemers tijdens het zwemmen, moet je verplicht een mondmasker dragen en wordt verzocht zoveel mogelijk contactloos te betalen.

Meer info is hier te vinden.