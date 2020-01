Vormelingen zingen Driekoningen voor het goede doel Marc Ceulemans

03 januari 2020

19u21 0

Naar traditie in Kontich-kazerne gaan de kandidaat-vormelingen op zondag 5 januari van 9.30 tot 12.30 uur Driekoningen zingen. De opbrengst is bestemd voor een goed doel. Er werd gekozen voor de VZW Adoptie in Sri Lanka. Het is de organisatie van Linda Stabel, oud-directrice van de Sint-Montfortschool in Kontich-Kazerne De organisatie bouwt huisjes, scholen en ziekenhuizen. De Driekoningen hopen van jullie een warme en gulle ontvangst.